La pièce maîtresse Théâtre d’objets-ombre Auray

La pièce maîtresse Théâtre d’objets-ombre

Début : 2026-03-20 17:00:00

fin : 2026-03-21 18:15:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Avec Compagnie TAC TAC

Dès 12 ans,

Un metteur en scène, une régisseuse et un comédien partent en guerre pour adapter la pièce maîtresse de Shakespeare Macbeth.

Rapidement, la pièce maudite les sépare. Les problèmes techniques s’enchaînent, le comédien ne retient pas son texte et le metteur en scène est beaucoup trop stressé. Vont-ils arriver à s’entendre pour aller au bout de leur création ? Créer un spectacle qui raconte un bel échec pour faire réfléchir, rire et aussi nous apaiser avec l’injonction à la réussite ! .

100 place du Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne

