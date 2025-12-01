LA PIÈCE MANQUANTE Perpignan

LA PIÈCE MANQUANTE

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Début : Mardi 2025-12-18 18:50:00

2025-12-18 2025-12-24 2025-12-31

La Boîte à Rire La nouvelle comédie de Françoise Royès avec Philippe Nadal, Yunik et Françoise Royès

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 laboitearire66@orange.fr

English :

La Boîte à Rire: Françoise Royès’ new comedy with Philippe Nadal, Yunik and Françoise Royès

German :

La Boîte à Rire: Die neue Komödie von Françoise Royès mit Philippe Nadal, Yunik und Françoise Royès

Italiano :

La Boîte à Rire: la nuova commedia di Françoise Royès con Philippe Nadal, Yunik e Françoise Royès

Espanol :

La Boîte à Rire: La nueva comedia de Françoise Royès con Philippe Nadal, Yunik y Françoise Royès

