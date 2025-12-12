La Piéra Cholet

La Piéra

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-15 18:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Pierrick Naud & Raphaël RiallandFidèle artiste du Jardin de Verre, Pierrick Naud, au chant, invente une langue imaginaire qu’il ponctue ça et là de quelques mots en français qui surgissent comme des haïkus torturés. Raphaël Rialland l’accompagne au Fender Rhodes ou à l’accordéon tout en mixant des instrus qui dynamitent l’apparente tranquillité de ce duo folk onirique.

Une parenthèse (en)chantée. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

