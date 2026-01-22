La Pierre dans les mégalithes du Nord Poitou au Musée Charbonneau-Lassay Musée Charbonneau-Lassay Loudun

La Pierre dans les mégalithes du Nord Poitou au Musée Charbonneau-Lassay

Musée Charbonneau-Lassay 24 Rue du Martray Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Informations à venir .

Musée Charbonneau-Lassay 24 Rue du Martray Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 08 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Pierre dans les mégalithes du Nord Poitou au Musée Charbonneau-Lassay Loudun a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais