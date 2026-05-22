Puberg

La pierre du serment un soir de Lune

Col de Puberg Puberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Bien avant que les routes ne sillonnent les forêts et que les clochers ne percent l’horizon, le Menhir marquait une mystérieuse frontière…

Suivez Sylvie à la lueur de votre lampe frontale, pour une sortie nocturne qui révèle l’histoire fascinante de ce monument singulier de notre territoire.

Bien avant que les routes ne sillonnent les forêts et que les clochers ne percent l’horizon, le Menhir marquait une mystérieuse frontière…

Suivez Sylvie à la lueur de votre lampe frontale, pour une sortie nocturne qui révèle l’histoire fascinante de ce monument singulier de notre territoire, chargé d’histoire et de légendes. .

Col de Puberg Puberg 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 55 26 60 sylvie@dolter.fr

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English :

Long before roads criss-crossed forests and church towers pierced the horizon, the Menhir marked a mysterious frontier?

Follow Sylvie by the light of your headlamp, for a night out that reveals the fascinating history of this singular monument to our land.

L’événement La pierre du serment un soir de Lune Puberg a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre