La Pierre qui Encre Atelier ouvert Tour Gloriette Arbois

Tour Gloriette Rue de la Tour Arbois Jura

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Installé dans le cadre prestigieux qu’est la Tour Gloriette, l’atelier lithographique faire revivre ce métier d’art tout en utilisant le matériel et les techniques de l’époque.

Découvrez les processus de la technique lithographique (ponçage/grainage des pierres, dessin, préparation chimique), du tirage d’épreuves sur l’ancienne presse à bras datant de 1860 ou encore de l’authentification des estampes sur une presse timbre à sec.

Chaque saison une galerie d’exposition permanente des lithographies de l’artiste est présentée dans cet espace remarquable.

Si vous souhaitez ramener un souvenir de l’atelier lithographique, des lithographies et d’autres œuvres (brou de noix, techniques mixtes…) réalisées par l’artiste sont en vente à la Pierre qui Encre.

Dans le cadre des Portes ouvertes d’ateliers d’artistes #3 en Bourgogne-Franche-Comté 8 départements

Yonne 18&19 oct.

Côte d’or 4&5 oct.

Haute-Saône, Territoire de Belfort et Doubs 11&12 oct.

Saône et Loire 18&19 oct.

Nièvre 25&26 oct.

Jura 25&26 oct.

Les rendez-vous sur la destination Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

– Club Bricolage

Nina lmbs, Léonie Bruxer, Lou Amoros Augustin

Céramique, dessin, édition et multiple, peinture

6 rue du petit ramoneur, 39110 Salins-les-Bains

– La Pierre qui Encre

Patrice Gouttefanjat édition et multiple + estampe, lithographie

La Tour Gloriette, 1bis rue de la Tour Gloriette, 39600 Arbois

– Lou Augustin Amoros / Oriane Duboz

Dessin, édition et multiple, textile

La Cartonnerie, 1 rue Vermot, 39600 Mesnay

– Thierry Moyne

Peinture, performance

La Cartonnerie, 1 rue Vermot, 39600 Mesnay

– Joseph Kieffer

Installation, sculpture + objets chorégraphiques, mobiles

5 place de la Liberté, 39600 La Chatelaine

Pour sa troisième édition, Seize Mille réunit les artistes-auteur-e-s et plasticien-ne-s professionnel-le-s de Bourgogne Franche-Comté sur quatre week-ends en octobre 2025. L’évènement invite tous les publics professionnels, amateurs, scolaires à découvrir la diversité des pratiques artistiques et à rencontrer celles et ceux qui les portent, au plus proche de chez eux.

Seize Mille est le réseau d’art contemporain de la région Bourgogne Franche-Comté. Constitué sous la forme d’une association, il regroupe aujourd’hui 42 structures de production, d’exposition, de collection et de diffusion de l’art contemporain, ainsi que des écoles d’art et des collectifs ou associations d’artistes. Ces structures partagent une volonté de se fédérer, lier des énergies et des envies, mutualiser des outils de communication et concevoir des projets culturels en commun. .

Tour Gloriette Rue de la Tour Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 37 14 30 contact@lapierrequiencre.com

