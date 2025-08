LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères

LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères mardi 2 septembre 2025.

LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE

Faugères Hérault

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-30

2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères).

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 16 60 81 76 pierres.vie@gmail.com

English :

The traditional construction technique of dry stone, listed by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity on 28/11/2018. Come and rediscover it: it’s a pleasure! Join us every Tuesday for 3 hours of activities in the field! Meet at 1:45pm at the Caveau Vilavigne Faugères parking lot (former sales cellar for Crus Faugères).

German :

Die traditionelle Bautechnik des Trockenmauerbaus, die am 28.11.2018 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde. Kommen Sie und entdecken Sie sie neu: Es macht Spaß! Kommen Sie mit uns jeden Dienstag für 3 Stunden ins Gelände! Wir treffen uns um 13:45 Uhr auf dem Parkplatz des Caveau Vilavigne Faugères (ehemaliger Verkaufskeller der Crus Faugères).

Italiano :

La tradizionale tecnica costruttiva della pietra a secco, inserita dall’UNESCO nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dal 28/11/2018. Vieni a riscoprirla: è un piacere! Unisciti a noi ogni martedì per 3 ore di attività sul campo! Appuntamento alle 13.45 al parcheggio del Caveau Vilavigne Faugères (ex cantina di vendita dei Crus Faugères).

Espanol :

La técnica de construcción tradicional de la piedra seca, catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 28/11/2018. Ven a redescubrirla: ¡es un placer! ¡Únete a nosotros todos los martes para 3 horas de actividades en el campo! Cita a las 13:45 en el aparcamiento de Caveau Vilavigne Faugères (antigua bodega de venta de Crus Faugères).

