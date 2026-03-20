LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE

Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères).

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères). .

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 16 60 81 76 pierres.vie@gmail.com

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English :

The traditional construction technique of dry stone, listed by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity on 28/11/2018. Come and rediscover it: it’s a pleasure! Join us every Tuesday for 3 hours of activities in the field! Meet at 1:45pm at the Caveau Vilavigne Faugères parking lot (former sales cellar for Crus Faugères).

L’événement LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT AVANT-MONTS