LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères
LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères mardi 5 mai 2026.
Faugères
LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE
Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères).
Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, inscrite à l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la redécouvrir c’est un plaisir! Avec nous chaque mardi pour 3h d’activités sur le terrain! Rendez-vous à 13h45 sur le parking du Caveau Vilavigne Faugères (ancien caveau de vente des Crus Faugères). .
Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 16 60 81 76 pierres.vie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE
The traditional construction technique of dry stone, listed by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity on 28/11/2018. Come and rediscover it: it’s a pleasure! Join us every Tuesday for 3 hours of activities in the field! Meet at 1:45pm at the Caveau Vilavigne Faugères parking lot (former sales cellar for Crus Faugères).
L’événement LA PIERRE SÈCHE Á VOTRE PORTÉE Faugères a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Faugères (Hérault)
- EXPOSITION DE ÉDOUARD LAZARGUREN (1928-2015) Faugères 25 avril 2026
- BOUCLE CYCLO N°17 LES MAGNIFIQUES ROUTES DE FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026
- RANDONNÉE TOUR EN FAUGERES GR® DE PAYS MINERVOIS, SAINT-CHINIAN, FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026
- OENORANDO® NATURE ET CULTURE À FAUGÈRES Faugères Hérault 1 mai 2026
- SOIRÉE DÎNER CONCERT LIVE Faugères 7 mai 2026