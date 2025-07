La pilule du dimanche Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Du 13/07 au 27/07/2025 le dimanche à partir de 19h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

Ne rate pas le rendez-vous hebdo de ton dealer d’émotions préféré !

La pilule du dimanche c’est le plateau d’humoristes le plus chargé en émotions de Marseille ! Normal parce qu’en tant que Dealer d’émotions, on a chargé la pilule avec un cocktail explosif 10 humoristes de folie, un MC expert en humour, 1h30 de blagues de qualité et toi un public de folie !







La pilule du dimanche est une expérience gratuite… mais avec sortie au chapeau !







Comment participer en tant qu’artiste ? En nous envoyant un mail à contact@lartdutheatre.fr . .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Don’t miss the weekly rendez-vous with your favorite emotion dealer!

German :

Verpasse nicht den wöchentlichen Termin deines Lieblings-Erlebnisdealers!

Italiano :

Non perdetevi l’appuntamento settimanale con il vostro rivenditore di emozioni preferito!

Espanol :

No se pierda la cita semanal con su distribuidor de emociones favorito

