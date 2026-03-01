La pilule du dimanche Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
La pilule du dimanche
Dimanche 8 mars 2026 à partir de 19h.
Dimanche 15 mars 2026 à partir de 19h.
Dimanche 22 mars 2026 à partir de 19h. Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Salle de spectacle ? Comedy club ? Bar tapas ? L’Art Dû, c’est tout ça !
Tous les dimanches soirs, viens à la rencontre des humoristes de Marseille et d’ailleurs !
Chaque semaine des artistes différent·es pour un cocktail explosif de blagues et de bonne humeur.
Réservation conseillée.
Comment participer en tant qu’artiste ? En envoyant un email à notre équipe! .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur prog.comedyclub@lartdutheatre.fr
English :
Showroom? Comedy club? Tapas bar? L’Art Dû is all of the above!
