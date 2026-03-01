La pilule du dimanche Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

La pilule du dimanche

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 19h.

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 19h.

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 19h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 19:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22

Salle de spectacle ? Comedy club ? Bar tapas ? L’Art Dû, c’est tout ça !

Tous les dimanches soirs, viens à la rencontre des humoristes de Marseille et d’ailleurs !



Chaque semaine des artistes différent·es pour un cocktail explosif de blagues et de bonne humeur.





Réservation conseillée.



Comment participer en tant qu’artiste ? En envoyant un email à notre équipe! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur prog.comedyclub@lartdutheatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Showroom? Comedy club? Tapas bar? L’Art Dû is all of the above!

L’événement La pilule du dimanche Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille