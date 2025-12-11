La pirate qui a peur de l’eau Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

La pirate qui a peur de l’eau

Mercredi 21 janvier 2026 de 17h à 18h.

Durée 1h sans entracte. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

2026-01-21 17:00:00

2026-01-21 18:00:00

2026-01-21

Par la compagnie le rêve et l’âme agit

Comédie magique familiale conseillée à partir de 5 ans. Participation des enfants. Magie, humour et marionnettes.

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

By the le rêve et l’âme agit company

