La pirate qui a peur de l’eau Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

La pirate qui a peur de l'eau
Mercredi 21 janvier 2026 de 17h à 18h.
Durée 1h sans entracte.
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Par la compagnie le rêve et l’âme agit
Comédie magique familiale conseillée à partir de 5 ans. Participation des enfants. Magie, humour et marionnettes.
Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
L’événement La pirate qui a peur de l’eau Allauch a été mis à jour le 2025-12-11 par Maison du Tourisme d’Allauch