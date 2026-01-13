La Pire Mère au monde

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Comédie de Pierre Mazingarbe avec Louise Bourgoin, Muriel Robin et Florence Loiret-Caille (1h25)

Comédie de Pierre Mazingarbe avec Louise Bourgoin, Muriel Robin et Florence Loiret-Caille (1h25)

Louise de Pileggi brillante substitut du procureur a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal ou` Judith est greffière Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire a` première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs a` vif. 6.5 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Pierre Mazingarbe with Louise Bourgoin, Muriel Robin and Florence Loiret-Caille (1:25)

L’événement La Pire Mère au monde Luynes a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT 37