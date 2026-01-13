La Pire Mère au monde Luynes
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mardi 2026-02-03 18:30:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
2026-02-03
Comédie de Pierre Mazingarbe avec Louise Bourgoin, Muriel Robin et Florence Loiret-Caille (1h25)
Louise de Pileggi brillante substitut du procureur a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal ou` Judith est greffière Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire a` première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs a` vif. 6.5 .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Comedy by Pierre Mazingarbe with Louise Bourgoin, Muriel Robin and Florence Loiret-Caille (1:25)
