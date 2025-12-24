La pire mère au monde, Rothau

La pire mère au monde

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20 22:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Tout public

Louise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal où Judith est greffière, Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire à première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs à vif. .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est contact@cinema-leroyal.fr

