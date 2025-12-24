La pire mère au monde, Rothau
La pire mère au monde, Rothau mardi 20 janvier 2026.
La pire mère au monde
rue des Déportés Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-20 20:30:00
fin : 2026-01-20 22:00:00
Date(s) :
2026-01-20
Tout public
Louise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal où Judith est greffière, Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire à première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs à vif. .
rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est contact@cinema-leroyal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La pire mère au monde Rothau a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche