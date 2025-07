La pirogue en fêtes Bayonne

La pirogue en fêtes Bayonne mercredi 9 juillet 2025.

Quais de la Nive Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Dans le cadre des fêtes de Bayonne 2025, la section pirogue de l’Aviron Bayonnais organise La pirogue en fêtes.

Il s’agit, le matin, d’une course de 12 kilomètres sur la Nive, avec des pirogues de 1 ou 2 rameurs, et des kayaks. L’après-midi, un challenge OC5 en format sprint est proposé, avec un concours de déguisement. Ce challenge est ouvert aux entreprises, aux associations ainsi qu’aux particuliers. Vous retrouverez également sur place des animations, une buvette et de la restauration ! .

Quais de la Nive Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

