La piscine de Castellane, un patrimoine du 20ème siècle Piscine de Castellane Castellane

La piscine de Castellane, un patrimoine du 20ème siècle
Dimanche 21 septembre, 10h00
Piscine de Castellane
Alpes-de-Haute-Provence

Visite avec Cléo, guide-conférencière.

Quand un édifice devient-il patrimonial ? Venez visiter la piscine de Castellane, ce bâtiment du quotidien et découvrir comment le patrimoine se construit !

Office de Tourisme « Castellane Verdon »

04 92 72 59 12

animation@castellane-verdon.com

Piscine de Castellane
Castellane 04120
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur

