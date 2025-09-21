La piscine de Castellane, un patrimoine XXème ? JEP 2025 Castellane

Piscine municipale Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-21

Visite commentée de la piscine municipale, histoire de sa construction
Piscine municipale Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23  musee@castellane-verdon.com

English :

Guided tour of the municipal swimming pool, history of its construction

German :

Kommentierte Besichtigung des städtischen Schwimmbads, Geschichte seines Baus

Italiano :

Visita guidata alla piscina comunale, storia della sua costruzione

Espanol :

Visita guiada a la piscina municipal, historia de su construcción

