La piscine de Castellane, un patrimoine XXème ? JEP 2025 Castellane

Piscine municipale Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 11:00:00
2025-09-21
Visite commentée de la piscine municipale, histoire de sa construction
Piscine municipale Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com
English :
Guided tour of the municipal swimming pool, history of its construction
German :
Kommentierte Besichtigung des städtischen Schwimmbads, Geschichte seines Baus
Italiano :
Visita guidata alla piscina comunale, storia della sua costruzione
Espanol :
Visita guiada a la piscina municipal, historia de su construcción
