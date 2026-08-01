La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans ! Piscine de vibrac Vibrac
vendredi 28 août 2026 · Piscine de vibrac · Vibrac
Informations pratiques
Vibrac
La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans !
Piscine de vibrac Chemin de la piscine Vibrac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La piscine fête ses 80 ans, célébrons-les ensemble autour d’un moment festif et conviviale, ainsi qu’un bon repas !
Places limités, réservez vite avant le mercredi 26 août.
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Piscine de vibrac Chemin de la piscine Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 36 55 04 mairie.vibrac@wanadoo.fr
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English :
The pool is celebrating its 80th anniversary—let’s celebrate together with a festive and friendly gathering, along with a delicious meal!
Space is limited, so reserve your spot quickly before Wednesday, August 26.
L’événement La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans ! Vibrac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge