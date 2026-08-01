La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans ! Piscine de vibrac Vibrac

Informations pratiques

Vibrac

La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans !

Piscine de vibrac Chemin de la piscine Vibrac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La piscine fête ses 80 ans, célébrons-les ensemble autour d’un moment festif et conviviale, ainsi qu’un bon repas !

Places limités, réservez vite avant le mercredi 26 août.

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Piscine de vibrac Chemin de la piscine Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 36 55 04 mairie.vibrac@wanadoo.fr

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English :

The pool is celebrating its 80th anniversary—let’s celebrate together with a festive and friendly gathering, along with a delicious meal!

Space is limited, so reserve your spot quickly before Wednesday, August 26.

L’événement La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans ! Vibrac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge