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La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans ! Piscine de vibrac Vibrac

vendredi 28 août 2026 · Piscine de vibrac · Vibrac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Piscine de vibrac
Adresse
Chemin de la piscine
Ville
17130 Vibrac
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Vibrac

La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans !

Piscine de vibrac Chemin de la piscine Vibrac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La piscine fête ses 80 ans, célébrons-les ensemble autour d’un moment festif et conviviale, ainsi qu’un bon repas !
Places limités, réservez vite avant le mercredi 26 août.
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Piscine de vibrac Chemin de la piscine Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 36 55 04  mairie.vibrac@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pool is celebrating its 80th anniversary—let’s celebrate together with a festive and friendly gathering, along with a delicious meal!
Space is limited, so reserve your spot quickly before Wednesday, August 26.

L’événement La Piscine de la Pimperade fête ses 80 ans ! Vibrac a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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