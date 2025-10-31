La piscine hantée : un parcours aquatique terrifiant… et amusant ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

À l’occasion d’Halloween, la piscine Thérèse et Jeanne Brûlé plonge les enfants dans une ambiance à la fois effrayante et amusante avec son parcours aquatique spécial “Piscine Hantée”.

Le temps d’une matinée, le bassin se transforme en véritable terrain de jeu sur le thème d’Halloween : décorations, obstacles, structures gonflables et défis aquatiques attendent les petits monstres les plus courageux !

L’objectif ? Faire vivre aux enfants une expérience ludique et sportive, tout en célébrant Halloween autrement. Entre rires, glissades et éclaboussures, chacun pourra s’amuser en toute sécurité dans une ambiance festive et pleine de surprises.

Une activité idéale pour se dépenser, s’amuser et frissonner de plaisir dans un cadre aquatique transformé pour l’occasion.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 09h15 à 11h30

payant Tout public.

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS