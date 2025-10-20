La piscine vacances d’automne Sainte-Anne-sur-Brivet

La piscine vacances d’automne

16 la Hirtais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Les animations et activités proposées durant les vacances d’automne

Durant les vacances scolaires, le jardin aquatique sera installé tous les matins et tous les après-midis dans le bassin ludique, y compris pendant les animations. Toutefois, il ne sera pas mis en place le soir (sauf le mercredi 29 octobre pour la soirée Halloween).

Le hammam est accessible sans supplément pour toute entrée publique.



Première semaine du 20 au 26 octobre

• Mardi 21 octobre de 10h00 à 12h00 le circuit sport-santé sera accessible sans supplément, pour toute entrée publique.

• Mercredi 22 octobre de 18h00 à 21h30 Soirée nageurs avec du matériel mis à disposition (palmes, planches, pull buoy) et vélos d’aquabike gratuits.

• Jeudi 23 octobre de 14h00 à 17h00 Animation structures gonflables

Deuxième semaine du 27 octobre au 2 novembre

• Mardi 28 octobre de 10h00 à 12h00 le circuit sport-santé sera accessible sans supplément, pour toute entrée publique.

• Mercredi 29 octobre de 18h00 à 21h30 Soirée Halloween avec une chasse aux monstres à retrouver dans différents endroits de la piscine

Maintien du Jardin Aquatique lors de cette soirée Halloween + matériel à disposition (palmes, planches, pull buoy) et vélos d’aquabike gratuits.

• Jeudi 30 octobre de 14h00 à 17h00 Animation Grand Jardin Aquatique + chasse aux monstres à retrouver dans différents endroits de la piscine

• Vendredi 31 octobre chasse aux monstres à retrouver dans différents endroits de la piscine

• Dimanche 2 novembre de 10h00 à 13h00 chasse aux monstres à retrouver dans différents endroits de la piscine

STAGES POUR ENFANTS PENDANT LES VACANCES

Des stages pour les enfants sont proposés à la piscine de La Hirtais pendant les vacances d’automne 2025

• Public enfants de 5 à 6 ans

• Durée 4 jours

• Encadrement 1 Maître Nageur Sauveteur par groupe de 8 enfants

• Capacité totale 16 places par semaine

• Tarif

20 € pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois

27 € pour les habitants hors Communauté de Communes

Première semaine

• Lundi 20 et mardi 21 octobre + Jeudi 23 et vendredi 24 octobre

de 9h00 à 9h45

Deuxième semaine

• Lundi 27 et mardi 28 octobre + Jeudi 30 et vendredi 31 octobre

de 9h00 à 9h45



HORAIRES DE LA PISCINE pendant les vacances d’automne

La piscine de La Hirtais sera fermée le samedi 1er novembre

Lundi

10h00 à 12h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

14h00 à 17h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

18h00 à 20h00



Mardi

10h00 à 12h00 Jardin aquatique (bassin ludique) + circuit sport santé (grand bassin)

14h00 à 17h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

18h00 à 20h00



Mercredi

10h00 à 12h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

14h00 à 17h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

18h00 à 21h30 Soirée nageurs

– Jardin aquatique (bassin ludique) uniquement le mercredi 29 octobre (Halloween)



Jeudi

10h00 à 12h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

14h00 à 17h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

– Structures gonflables (grand bassin) le jeudi 23 octobre

– Grand jardin aquatique (grand bassin) le jeudi 30 octobre

18h00 à 20h00



Vendredi

10h00 à 12h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

14h00 à 17h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

18h00 à 20h00



Samedi 25 octobre (‼️ La piscine sera fermée le 1er novembre)

10h00 à 12h00 Jardin aquatique (bassin ludique)

14h00 à 17h00 Jardin aquatique (bassin ludique)



Dimanche

10h00 à 13h00 Jardin aquatique (bassin ludique)



Renseignements

La Piscine 02 40 88 16 38

lapiscine@cc-paysdepontchateau.fr

Site http://www.cc-paysdepontchateau.fr .

16 la Hirtais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

