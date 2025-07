La piste de danse de l’Été Marseillais Place de la Major Marseille 2e Arrondissement

Jeudi 7 août 2025 à partir de 19h. Place de la Major Esplanade de la Major Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La piste de danse de l’Été Marseillais. Rendez-vous jeudi 7 août !

Danser pour célébrer la joie de se retrouver, sur la piste de danse de l’Été Marseillais !



Animé par des musiciens, comédiens et évidemment des danseurs, ce moment de convivialité propose aussi des activités pour les enfants.



Au programme DJ sets, bals, concerts



– DJ INEJ

Techno groovy, house chaloupée, dubstep et bassmusic entre 120 et 150 bpm



– Radio minus DJ set dancefloor pour les kids

Des enregistrements rares de tous pays et toutes époques, dans un DJ set d’une heure à la croisée du bal masqué et du concours de danse, parcourant près de cinquante ans d’histoire de la musique élaborée pour ou par les enfants.



– Caniculclub par Oxyput compagnie

Bal tout public encadré

Caniculclub est un mélange entre un atelier, un bal et une fête improvisée, sur fond de musiques acoustiques et électroniques. Il vise à partager la joie de danser et de permettre à tous de participer (personnes jeunes ou âgées, timides ou déchainées…) L’objectif est de faire vivre par la danse un moment collectif, festif et joyeux. C’est une montée en puissance pour se libérer, se croiser et faire unité.



– Fast FM, la soirée la plus rapide du monde par Fête FM

Préparez-vous, ça va être cardio !

FAST FM, c’est un condensé de plusieurs soirées en 1h top chrono, rythmé par les sons les plus dansants et les facéties les plus kitsch concoctées par le duo de choc Jonah Mouz-Cazenave et Vladimir Fricero.

Personne n’est prêt… Même pas nous ! Heureusement, l’échauffement est compris dedans !



Fête FM c’est la fête, mais pas n’importe laquelle celle qui réchauffe les cœurs et rassemble les gens fâchés, qui est kitsch mais qu’on aime pour ça, avec ou sans carton d’invitation ; c’est la surboum de Salomé, c’est la soirée du nouvel an, c’est la chenille qui redémarre. Fête FM propose un entresort de qualité, suivi d’un concours de danse idéal pour chauffer la piste et disponible de 3 à 103 ans !



– Le dancefloor sera accompagné de plein d’entresorts et de jeux pour tous les âges répartis sur l’Esplanade de la Major :



► Bar à minots animé par la Cantine Chaubouillante

► Jeux de Terre ludique

► Le « Bestiaire alpin », magnifique manège en bois flotté à propulsion manuelle, par La Toupine

► La « Douche à paillettes », entresort festif à énergie cycliste et paillettes biodégradables par Les Espaces Cyclophones

► Disco Wizz, friperie nomade. Une animation immersive, intergalactique et pailletée pour petits et grands.

Le concept Disco Wizz transforme l’espace en loges disco futuristes où chacun devient la star d’un soir.

Customisation d’accessoires, tapis rouge, machine à fumée, lumière d’ambiance, déguisements express, maquillage paillettes, prise de photos souvenirs façon loge de star… .

Place de la Major Esplanade de la Major Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Été Marseillais dance floor. See you on Thursday, August 7!

German :

Die Tanzfläche des Sommers in Marseille. Wir sehen uns am Donnerstag, den 7. August!

Italiano :

La pista da ballo dell’Été Marseillais. Ci vediamo giovedì 7 agosto!

Espanol :

La pista de baile de Été Marseillais. Nos vemos el jueves 7 de agosto

