La Piste Gourmande 11e édition Place Fouragnan Sadirac 28 juin 2025 19:00

Gironde

La Piste Gourmande 11e édition Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-13

La Piste Gourmande de Sadirac revient avec des animations musicales et une offre de restauration et buvette à la halle André Lapaillerie, lors de trois samedis entre fin juin et début juillet, dès 19 h. Le 28 juin, fête de la musique avec le Karaoké Mobile, SKF et Cargo. Le 5 juillet, concert de musique irlandaise avec The Bards of Sweeney. Le 13 juillet, soirée avec French Quarter et Apostol Cumbia (musiques d’Amérique latine et de la Nouvelle-Orléans), feu d’artifice et bal dansant. .

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 62 29 infomairie@sadirac.fr

