La place Belliard et les anciennes halles place belliard Fontenay-le-Comte

La place Belliard et les anciennes halles Samedi 20 septembre, 14h00 place belliard Vendée

Rendez-vous au 16 Place Belliard (Durée : 20 min).

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir, sous un angle nouveau, la Place du Marché et la Place Belliard, deux lieux emblématiques de Fontenay-le-Comte.

Les élèves du Lycée Notre-Dame vous guident à travers l’histoire et l’architecture de ces places, en partageant histoire commerciale, anecdotes et faits marquants.

place belliard place Belliard, 85200Fontenay-le-Comte

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte