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AGENDA · Nevers

La Place des Artisans Rue du Pont-Cizeau Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Pont-Cizeau · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Pont-Cizeau
Adresse
Marché Saint Arigle
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif

Nevers

La Place des Artisans

Rue du Pont-Cizeau Marché Saint Arigle Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-12-18 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-05

La boutique La Place des Artisans ré-ouvre le samedi 19 septembre à partir de 11h au Marché St Arigle, cellules 6 et 7 à Nevers.
Au programme : de la passion, du fait main, de belles rencontres avec nos créateurs, et bien sûr un verre d’honneur pour fêter cette nouvelle aventure comme il se doit.

Boutique ouverte du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.   .

Rue du Pont-Cizeau Marché Saint Arigle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   laplacedesartisans58@gmail.com

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English : La Place des Artisans

L’événement La Place des Artisans Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers

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