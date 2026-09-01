La Place des Artisans Rue du Pont-Cizeau Nevers

Informations pratiques

Nevers

La Place des Artisans

Rue du Pont-Cizeau Marché Saint Arigle Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-12-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-05

La boutique La Place des Artisans ré-ouvre le samedi 19 septembre à partir de 11h au Marché St Arigle, cellules 6 et 7 à Nevers.

Au programme : de la passion, du fait main, de belles rencontres avec nos créateurs, et bien sûr un verre d’honneur pour fêter cette nouvelle aventure comme il se doit.

Boutique ouverte du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. .

Rue du Pont-Cizeau Marché Saint Arigle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laplacedesartisans58@gmail.com

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English : La Place des Artisans

L’événement La Place des Artisans Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers