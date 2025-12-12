La place des médias dans la fabrique des citoyens : En partenariat avec la Fondation Jean Jaurès Théâtre de la Concorde Paris

Cette rencontre propose de prolonger ce diagnostic à partir de l’enquête nationale Vers des déserts médiatiques en France, menée en 2025 auprès de plus de 10 000 Français. Pilotée par Les Relocalisateurs, en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès, Kantar et ShoWhere, elle réunit les analyses de David Medioni, Émilie Agnoux, Jean-Laurent Cassely, Loïg Chesnais-Girard, Dorian Dreuil, Fabrice Février, Élise Lalanne-Larrieu, Franck Leroy, Anne Muxel et Jérémie Peltier.

Leurs travaux éclairent un enjeu central : comment la fragilisation des médias locaux, la concentration des pouvoirs informationnels et l’effondrement des modèles économiques affectent notre capacité collective à débattre, à voter, à agir. Quels territoires deviennent aveugles à eux-mêmes ? Quels citoyens perdent un accès égal au réel, à la nuance, au débat ?

En rassemblant chercheur·es, acteurs du terrain et citoyen·nes, cette soirée interroge la possibilité et la nécessité de sauver un écosystème médiatique capable d’émanciper plutôt que d’influencer. Peut-on encore revivifier un paysage pluraliste, exigeant et accessible ?

Une question au cœur de la thématique « L’abus de pouvoir », qui explore les conditions d’une information réellement indépendante et démocratique.

Aujourd’hui, l’alerte est sérieuse : perte d’indépendance, concentration croissante, chute de la confiance, fatigue informationnelle, polarisation, disparition des médias locaux… Les symptômes d’un paysage médiatique en crise sont connus, souvent analysés, parfois redoutés. Peut-on encore enrayer ce déclin ? Y a-t-il encore des lecteurs dans la salle ? Et notre époque est-elle compatible avec une véritable pluralité des voix ?

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-15T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo