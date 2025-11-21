La Place des Merveilles Nancy

La Place des Merveilles

Trois villages, quatre hameaux et mille et une découvertes…

Swinguez, flânez, rêvez ! Au cœur des villages illuminés, en haut de la grande roue, au pied du sapin ou devant le nouveau mapping vidéo place Stanislas c’est parti pour six semaines de magie dans la ville !

Cette année, la Place de la Carrière sort le grand jeu ! Glissez sur la patinoire éco-responsable de quarante mètres, alimentée en eau recyclée de la piscine des 2 Rives ; ou prenez un peu de hauteur en embarquant dans la grande roue installée au pied de l’arc Héré, pour admirer la cité ducale qui scintille sous vos yeux… Laissez-vous ensuite tenter par une pause gourmande gaufres, crêpes, churros, tartiflette, raclette, vin chaud… et même un chalet champagne pour les plus festifs !

Devant le palais du gouvernement, le Village du Gouverneur déploie ses trésors faits main pour des idées cadeaux originales. Ajoutez à cela des lumières partout, une ambiance ultra festive et des sourires sur les visages, et vous obtenez le combo parfait entre féérie, délices et bonne humeur !Tout public

Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 34 34

English :

Three villages, four hamlets and a thousand and one discoveries…

Swing, stroll, dream! In the heart of the illuminated villages, at the top of the Ferris wheel, at the foot of the Christmas tree or in front of the new video mapping in Place Stanislas: let’s get ready for six weeks of magic in the city!

This year, Place de la Carrière is pulling out all the stops! Glide on the 40-metre eco-responsible skating rink, powered by recycled water from the 2 Rives swimming pool; or take to the skies on the Ferris wheel set up at the foot of the Héré arch, to admire the ducal city sparkling before your eyes? Afterwards, treat yourself to a gourmet break: waffles, crêpes, churros, tartiflette, raclette, mulled wine? and even a champagne chalet for the more festive!

In front of the Palais du Gouvernement, the Village du Gouverneur unfurls its handmade treasures for original gift ideas. Add to that lights everywhere, an ultra-festive atmosphere and smiles on faces, and you’ve got the perfect combo of enchantment, delights and good cheer!

German :

Drei Dörfer, vier Weiler und tausendundeine Entdeckung…

Schwingen, flanieren, träumen! Im Herzen der beleuchteten Dörfer, auf dem Riesenrad, am Fuße des Tannenbaums oder vor dem neuen Videomapping auf dem Place Stanislas: Auf geht’s zu sechs Wochen Magie in der Stadt!

Dieses Jahr zieht der Place de la Carrière alle Register! Gleiten Sie auf der 40 Meter langen, umweltfreundlichen Eisbahn, die mit recyceltem Wasser aus dem Schwimmbad der 2 Rives gespeist wird, oder steigen Sie in das Riesenrad am Fuße des Héré-Bogens, um die vor Ihren Augen glitzernde Herzogsstadt zu bewundern? Lassen Sie sich anschließend zu einer Schlemmerpause verführen: Waffeln, Crêpes, Churros, Tartiflette, Raclette, Glühwein? und sogar ein Chalet mit Champagner für die ganz Festlichen!

Vor dem Regierungspalast bietet das Dorf des Gouverneurs handgefertigte Schätze für originelle Geschenkideen. Wenn man dann noch Lichter, eine festliche Atmosphäre und ein Lächeln auf den Gesichtern hinzufügt, hat man die perfekte Kombination aus Zauberei, Köstlichkeiten und guter Laune!

Italiano :

Tre villaggi, quattro frazioni e mille scoperte…

Dondolate, passeggiate e sognate! Nel cuore dei villaggi illuminati, in cima alla ruota panoramica, ai piedi dell’albero di Natale o davanti al nuovo video mapping di Place Stanislas: è tempo di sei settimane di magia in città!

Quest’anno, Place de la Carrière si arricchisce di un’atmosfera unica! Scivolare sulla pista di ghiaccio eco-responsabile di quaranta metri, alimentata dall’acqua riciclata della piscina delle 2 Rives; oppure fare un po’ di altezza sulla ruota panoramica installata ai piedi dell’arco di Héré, per ammirare la città ducale che scintilla davanti ai vostri occhi? E poi concedetevi una pausa gastronomica: waffel, crêpes, churros, tartiflette, raclette, vin brulé e persino uno chalet di champagne per i più festosi!

Di fronte al Palais du Gouvernement, il Village du Gouverneur espone i suoi tesori artigianali per idee regalo originali. Se a ciò si aggiungono luci ovunque, un’atmosfera ultra-festiva e sorrisi sui volti di tutti, si ottiene la combinazione perfetta di incanto, delizie e buonumore!

Espanol :

Tres pueblos, cuatro aldeas y mil y un descubrimientos…

Columpiarse, pasear y soñar En el corazón de los pueblos iluminados, en lo alto de la noria, a los pies del árbol de Navidad o frente al nuevo vídeo mapping de la plaza Stanislas: ¡es la hora de seis semanas de magia en la ciudad!

Este año, la plaza de la Carrière se viste de gala Deslícese por la pista de hielo eco-responsable de cuarenta metros, alimentada por el agua reciclada de la piscina 2 Rives; o tome altura en la noria instalada al pie del arco Héré, para admirar la ciudad ducal centelleando ante sus ojos? Después, regálese una pausa gastronómica: gofres, crêpes, churros, tartiflette, raclette, vino caliente… ¡e incluso un chalé de champán para los más festivos!

Frente al Palais du Gouvernement, el Village du Gouverneur expone sus tesoros artesanales para ideas de regalos originales. Si a esto le añadimos luces por todas partes, un ambiente ultrafestivo y sonrisas en todos los rostros, ¡tendremos la combinación perfecta de encanto, delicias y buen humor!

