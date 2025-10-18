La place des Tilleuls s’anime ! Médiathèque de Palente Besançon

Gratuit – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T13:00:00

Observez et dessinez les bâtiments pour personnaliser votre leporello de la place des Tilleuls à l’aide de stickers.

Rendez-vous devant la médiathèque, place des Tilleuls – Gratuit – Accessible aux PMR

Médiathèque de Palente Place des Tilleuls 25000 BESANCON Besançon 25000 Les Orchamps Doubs Bourgogne-Franche-Comté

