La place du Marché fête Noël

Place du Marché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Olympiades de Noël jeux, rires et animations.

.

Place du Marché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr

English :

Christmas Olympics: games, laughter and entertainment.

L’événement La place du Marché fête Noël Die a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays Diois