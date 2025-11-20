La place du spectateur Musée d’arts de Nantes Nantes

La place du spectateur Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:15 – 20:45

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Adulte

Quelle place les artistes attribuent-ils aux spectateurs ? Qu’attendent-ils de nous ? Une observation minutieuse ou une interaction avec l’œuvre ? Venez le découvrir lors d’un parcours dans les collections du musée.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees