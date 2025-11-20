La place du spectateur Musée d’arts de Nantes Nantes

La place du spectateur Musée d'arts de Nantes

La place du spectateur Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:15 – 20:45
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Adulte 

Quelle place les artistes attribuent-ils aux spectateurs ? Qu’attendent-ils de nous ? Une observation minutieuse ou une interaction avec l’œuvre ? Venez le découvrir lors d’un parcours dans les collections du musée.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees