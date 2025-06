La Place Imaginaire soirée festive ! Rendez-vous sur la Place imaginaire Caen 28 juin 2025 18:00

La Place Imaginaire soirée festive ! Rendez-vous sur la Place imaginaire 75 Cours Caffarelli Caen Calvados

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28 23:59:00

2025-06-28

Nouveau QG de Débord(i)ons, la Place imaginaire fête son ouverture au grand public :

18h ouverture du site, rediffusions et émissions en direct de Radio Radeau

20h30 concerts et DJ sets

Rendez-vous sur la Place imaginaire 75 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 coordination@presquile-creative.fr

English : La Place Imaginaire soirée festive !

Débord(i)ons’ new HQ, Place imaginaire, celebrates its opening to the general public:

6pm: site opening, Radio Radeau live broadcasts and rebroadcasts

8:30pm: concerts and DJ sets

German : La Place Imaginaire soirée festive !

Als neues Hauptquartier von Débord(i)ons feiert der Place imaginaire seine Eröffnung für das breite Publikum :

18h: Eröffnung des Platzes, Wiederholungen und Live-Sendungen von Radio Radeau

20:30 Uhr: Konzerte und DJ-Sets

Italiano :

La nuova sede di Débord(i)ons, Place imaginaire, festeggia la sua apertura al pubblico:

ore 18.00: apertura del sito, ritrasmissioni e trasmissioni in diretta di Radio Radeau

ore 20.30: concerti e DJ set

Espanol :

La nueva sede de Débord(i)ons, Place imaginaire, celebra su apertura al público:

18.00 h: inauguración de la sede, retransmisiones y emisiones en directo de Radio Radeau

20.30 h: conciertos y sesiones de DJ

