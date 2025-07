Susanoô La Place Paris

Susanoô est un auteur-compositeur qui mêle avec finesse la puissance des mots et l’émotion des mélodies. Il captive autant par ses reprises acoustiques issues de l’EP “Cover Capsule I” que par ses propres compositions, à l’image de “Briller”. Nommé d’après le dieu japonais de la tempête, Susanoô façonne une identité artistique singulière, insufflant à sa musique l’élégance de la chanson française, l’énergie scénique d’une popstar et la richesse des sonorités afro-américaines. Entre le Cameroun, Paris et Le Mans, il s’est nourri des influences de Stromae, Jacques Brel et de la soul pour bâtir un univers à la fois authentique et percutant.

Retrouvez Susanoô sur la scène de La Place le 19 septembre prochain, entouré de ses invités et de ses musiciens, pour un concert où émotions, brutes et surprises seront au rendez-vous. Réservez vos places dès maintenant !

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris