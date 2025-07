Spectacle « Les méduses n’ont pas d’oreilles » [LSF/FR] La Place Paris

Spectacle « Les méduses n’ont pas d’oreilles » [LSF/FR] La Place Paris vendredi 26 septembre 2025.

Louise s’est construite en

entendante, mais partage les difficultés des sourds. Perdue dans cette marge

invisible, elle se démène, tente d’apprivoiser le silence et compile des

souvenirs de mots dans un « herbier sonore ». Efforts constants pour

masquer sa différence, angoisse quand la lumière décline et qu’on ne peut plus

lire sur les lèvres… Les méduses n’ont pas d’oreilles décrit avec une

grande finesse les combats d’une jeune adulte qui s’échine à donner le change.

Mais Louise doit prendre une décision capitale, à mesure que son audition se

dégrade : accepter ou non un implant, opération aussi lourde qu’irréversible…

Dans cette création scénique inédite, Adèle

Rosenfeld lit des extraits de son roman Les

méduses n’ont pas d’oreilles (Grasset, 2022), accompagnée du chorégraphe et

danseur sourd Jules Turlet. Entre voix, signes, danse et silence, cette

lecture dansée est une ode à l’imagination. La

lecture est interprétée sur scène en langue des signes française par Félix Bianciotto.

Adèle

Rosenfeld est autrice. Les méduses n’ont pas

d’oreilles est finaliste du Prix Goncourt du premier roman et remporte le

Prix Fénéon. Traduit dans 10 langues, elle accompagne la promotion du roman en

Allemagne où il remporte le Prix Première 2024 et figure sur la shortlist du

Internationaler Literaturpreis des Haus der Kulturen der Welt.

Jules

Turlet est dansigneur et chansigneur. Avec sa

pratique du hip hop, il élargit son expérience en collaborant avec des artistes

comme Thumette Léon, et récemment, le metteur en scène David Bobée sur le

spectacle Black Label. Il anime aussi des stages de danse au Théâtre de

Chaillot.

Félix

Bianciotto, interprète LSF

Avec la complicité de Laurence Weber pour l’aide à la

mise en scène.

Création produite par Bibliocité.

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Cet évènement a lieu à l’auditorium Léo Ferré, au centre Hip-Hop La Place, au même étage que La médiathèque de la Canopée

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds, découvrez le spectacle bilingue LSF/FR « Les méduses n’ont pas d’oreilles ».

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Spectacle gratuit sur réservation dans les limites des places disponibles

Public jeunes et adultes.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee