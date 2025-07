PLATFORM : Xavier Ömar & SKEETE La Place Paris

PLATFORM : Xavier Ömar & SKEETE La Place Paris jeudi 6 novembre 2025.

Live Nation et La Place vous invitent à une nouvelle soirée PLATFORM exceptionnelle le 6 novembre 2025 avec Xavier Omär + Skeete !

XAVIER ÖMAR

Xavier Omär est un artiste R&B, chanteur et auteur-compositeur de San Antonio, au Texas. Depuis ses premiers travaux avec le producteur Sango, en passant par son tube « Blind Man », jusqu’à l’apparition de sa chanson « Feelings 4 You » dans la liste de lecture des musiques préférées de Barack Obama en 2022, Xavier Omär a captivé ses partisans avec une musique vulnérable qui touche le cœur.

Il décrit sa musique et son objectif en une phrase : « Je fais de la musique sur l’amour et les relations avec l’influence de Dieu ». Avec un mélange d’influences sonores telles que James Blake, Pharrell et The 1975, sa diversité et son écriture redéfinissent les limites du R&B moderne.

SKEETE

Originaire de Nottingham, Skeete a créé de main de maître un style musical qui combine sans effort les mélodies pleines d’âme du R&B et de la Neo Soul avec les rythmes contagieux du Dancehall et de l’Afrobeats. Avec un public mondial qui transcende les frontières et un son qui résonne à la fois avec des ballades introspectives et des hymnes entraînants, Skeete s’est fermement établi comme un artiste d’un immense talent et d’une grande polyvalence.

En 2023, Skeete a connu une nouvelle percée remarquable avec son EP “Vibes Don’t Lie”, qui a déclenché une tempête d’acclamations et de demandes, le propulsant dans une tournée britannique réussie et lui assurant de nombreuses réservations internationales. Son single phare, “Tek Buddy“, est devenu une sensation mondiale, consolidant sa place sur la scène musicale.

Retrouvez Xavier Ömar & SKEETE à une nouvelle édition de Plateform à La Place !

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-07T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T19:30:00+02:00_2025-11-06T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris