Evidence La Place Paris 18 juillet 2025

Originaire de Venice Beach, Evidence est un pilier du hip-hop underground. Il co-fonde en 1992 le groupe Dilated Peoples avec Rakaa et DJ Babu. Le trio s’impose rapidement comme une référence, avec des albums cultes tels que The Platform et Expansion Team.

En parallèle, Evidence mène une carrière solo saluée par la critique. Son premier album, The Weatherman LP (2007), marque le début d’une collaboration fructueuse avec le producteur The Alchemist. Suivront Cats & Dogs (2011) et Weather or Not (2018), où il affine son style introspectif et mélancolique. L’opus Unlearning Vol. 1, sorti en 2021, témoigne de sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. Suivront des projets plus expérimentaux comme Intros, Outros & Interludes (2022) et Los Angeles (2024), confirmant sa créativité sans relâche.

Surnommé «Mr. Slow Flow» pour son phrasé posé et précis, Evidence s’est aussi imposé comme l’un des rappeurs et producteurs de hip-hop les plus accomplis, travaillant avec The Alchemist, Beastie Boys, DJ Premier, Westside Gunn, Boldy James, Domo Genesis, Prodigy, Rapsody, Aloe Blacc, Action Bronson et les membres du label Rhymesayers, Slug (d’Atmosphere), Sa-Roc et Aesop Rock.

Il sera en concert à Paris le 18 juillet 2025 à La Place, pour une performance qui s’annonce mémorable.

Le vendredi 18 juillet 2025

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

