LA PLACE x FREESTYLE VILLETTE : CARTE BLANCHE À TIJO AIMÉ Freestyle Villette Paris

Pour sa carte blanche, Didier Firmin aka Tijo Aimé vous invite à une soirée Atmosphère qui célébrera la house music dans toute sa diversité et sa richesse. De la disco en passant par la soulful , l’Afro et la deep house… cette soirée sera un voyage musical à travers les époques et les styles. Avec des sets qui mêlent les classics aux sons les plus actuels. Tijo Aimé invite à ses côtés, Mab’ish, Kapela, Sofia, DJs référents de la scène actuelle reconnus pour leurs Dj sets qui fidélisent les danseurs et les clubbeurs.

TIJO AIMÉ

Imprégné dès son plus jeune âge par la culture hip-hop grâce à ses frères DJs et danseurs, c’est au début des années 90 qu’il découvre la house music à travers la hiphouse, ce qui l’amène naturellement à s’intéresser à la house dance. En parallèle de sa pratique de la danse, il développe une véritable passion pour la musique, notamment en écoutant les émissions de DJ Deep sur Radio Nova. Très vite, il commence à collectionner des vinyles et à forger sa propre culture musicale.

Après un séjour à New York, il initie à Paris le projet Spirit N’move, puis fonde en 2004 les soirées Atmosphère, avec le soutien d’artistes majeurs tels que DJ Deep et DJ Rork. Ces événements participent activement à l’émergence et à la structuration d’une scène House à Paris. Il se produit dans des clubs emblématiques de la capitale et partage l’affiche avec des artistes internationaux de renom. Sa carrière le mène également à l’international : Suède, Japon, Royaume-Uni, ainsi que sur des scènes parisiennes majeures comme le Rex Club, Concrète ou le Weather Festival. Reconnu pour son expertise musicale et sa sensibilité à la danse, il est régulièrement invité à mixer lors de grands événements internationaux de de House dance, tels que le Juste Debout, Summer Dance Forever, Flavorama ou Random Circle.

MAB’ISH

Mab’ish est une artiste française multidisciplinaire basée à Bruxelles : DJ, productrice, danseuse, chorégraphe et co-directrice du label Beat X Changers aux côtés de Rafiki et X_1. Active sur les scènes parisienne et bruxelloise avec les soirées Tap water Jam et Rise & Shine, elle promeut une culture club inclusive et fédératrice. Productrice depuis 2020, elle signe sur plusieurs labels et compose la bande originale du projet Anyway (Kilaï, 2021). Curatrice musicale, elle anime Le Cercle by Mab’ish et un Top 5 mensuel sur Instagram. Pianiste, danseuse et chorégraphe, elle développe le projet Oswèla et a récemment signé la chorégraphie du spectacle Motherless Father de Lefto (2024).

KAPELA

Kapela est un danseur et DJ international dont l’univers fusionne house dance, culture club et musique. Membre des collectifs Sérial Stepperz et Wanted Posse, ainsi que fondateur de la soirée Soulful Sunday, il s’impose comme une figure majeure de la scène house mondiale. À travers ses performances, workshops et DJ sets, il transmet une vision singulière du mouvement et du groove, célébrant la liberté, l’authenticité et l’esprit collectif propres à la culture house.

SOFIA

DJ, danseuse et organisatrice de Waack in Paris, Sofia est originaire de Pologne et s’est installée à Paris en 2017. Elle s’impose progressivement sur la scène club parisienne et se produit lors de nombreux événements de danse à travers l’Europe. Elle a joué dans des clubs emblématiques tels que le Djoon, le Silencio (pour la soirée Strangé de Kiddy Smile) ou encore la mythique soirée La Mona, ainsi que lors de grands rendez-vous internationaux comme Line Up (Corée du Sud), Summer Dance Forever, Nike Own the Floor, Waack the World et bien d’autres. Véritable passionnée de musique, Sofia aime partager son univers et créer des expériences de danse inoubliables.

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Le 13 décembre à Freestyle Villette, La Place et Freestyle Villette s’associent pour une soirée Atmosphère signée Tijo Aimé. Une carte blanche dédiée à la house music sous toutes ses formes : disco, soulful, afro, deep, avec Mab’ish, Kapela et Sofia aux platines pour un voyage musical à travers les époques.

Le samedi 13 décembre 2025

de 22h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Freestyle Villette 30 Av. Corentin Cariou 75019 (ex. Pavillon Villette)Paris