La Plage en partage ! Ramatuelle

La Plage en partage ! Ramatuelle vendredi 18 juillet 2025.

La Plage en partage !

Plage de Pampelonne Ramatuelle Var

Début : Vendredi 2025-07-18 20:30:00

2025-07-18

La plage de Pampelonne est un espace de détente, de nature et de culture. C’est aussi et avant tout un espace public. 80 % des 4,5 kilomètres de la plage sont publics, ouverts et accueillants.

Plage de Pampelonne Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : Sharing the Beach!

Pampelonne beach is a place for relaxation, nature and culture. It is also, and above all, a public space. 80% of the 4.5 kilometers of beach are public, open and welcoming.

German : Der Strand wird geteilt!

Der Strand von Pampelonne ist ein Ort der Entspannung, der Natur und der Kultur. Er ist auch und vor allem ein öffentlicher Raum. 80 % des 4,5 km langen Strandes sind öffentlich, offen und einladend.

Italiano : Condividere la spiaggia!

La spiaggia di Pampelonne è un luogo di relax, natura e cultura. È anche e soprattutto uno spazio pubblico. L’80% dei 4,5 chilometri di spiaggia sono pubblici, aperti e accoglienti.

Espanol : La Plage en partage !

La playa de Pampelonne es un lugar de descanso, naturaleza y cultura. Pero, sobre todo, es un espacio público. el 80% de los 4,5 kilómetros de playa son públicos, abiertos y acogedores.

