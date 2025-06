La plage et les dunes Sainte-Marie-du-Mont 1 août 2025 15:00

Manche

La plage et les dunes La Madeleine Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 15:00:00

fin : 2025-08-01 17:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Venez apprendre à connaître ces milieux façonnés par les marées et le vent. Réservation obligatoire.

La Madeleine

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : La plage et les dunes

Come and learn about these environments shaped by the tides and the wind. Reservations required.

German :

Lernen Sie diese von den Gezeiten und dem Wind geformten Lebensräume kennen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire di più su questi ambienti modellati dalle maree e dal vento. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Venga y descubra más cosas sobre estos entornos moldeados por las mareas y el viento. Imprescindible reservar.

