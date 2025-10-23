La Plaine Gonflée soirée ados et adultes Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer

La Plaine Gonflée soirée ados et adultes

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-24 23:30:00

2025-10-23 2025-10-24

Préparez-vous à sauter ! C’est La Plaine Gonflée édition nocturne !

L’événement La Plaine Gonflée, orchestré par l’agence événementielle Move ID en partenariat avec la mairie, revient à La Plaine-sur-Mer pour une édition nocturne de fun et de rires !

Move ID prolonge le fun à La Plaine-sur-Mer et vous invite à une soirée totalement déjantée, pensée pour les ados et les adultes ! Oubliez votre sérieux et venez retomber en enfance (en plus grand) dans un parc de jeux gonflables unique.L’espace de structures gonflables se transforme en terrain de jeu géant où seul le rire est roi. Affrontez vos amis, vos collègues ou votre famille sur des parcours d’obstacles démesurés et des toboggans XXL.

Au programme:

Parc de Structures Gonflables Géantes Des châteaux, des parcours d’obstacles, des toboggans et bien plus encore ! Préparez-vous à défier la gravité et à sauter sans compter.

Jeux et Animations En plus des gonflables, l’événement propose souvent des jeux en bois et ou d’autres animations interactives pour des moments de partage inoubliables.

Infos pratiques

petite restauration sur place

CB et espèces acceptées

Ne manquez pas cette occasion unique de vous éclater entre amis ou en famille dans un univers gonflé !

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 92 39 89 antonin@move-id.com

English :

Get ready to jump! It’s La Plaine Gonflée night edition!

German :

Bereiten Sie sich auf einen Sprung vor! Es ist La Plaine Gonflée, die Nachtausgabe!

Italiano :

Preparatevi a saltare! È l’edizione notturna de La Plaine Gonflée!

Espanol :

¡Prepárese para saltar! ¡Es la edición nocturna de La Plaine Gonflée!

