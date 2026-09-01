Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

LA PLANÈTE AUX BONBONS

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Une fable magique dans laquelle les enfants, guidés par une marionnette malicieuse, auront à cœur de remettre sur la bonne voie un voyageur étourdi en quête de la précieuse Planète aux bonbons, mystérieux lieu de création de toutes les friandises.

Brice Depoortere Karakoil

C’est un conte gourmand où la fantaisie du récit se mêle à la poésie des images. Une fable magique dans laquelle les enfants, guidés par une marionnette malicieuse, auront à cœur de remettre sur la bonne voie un voyageur étourdi en quête de la précieuse Planète aux bonbons, mystérieux lieu de création de toutes les friandises.

C’est enfin une joyeuse ode au plaisir et à la gourmandise, portée avec enthousiasme par l’ensemble du public et défendue avec un irrésistible sens comique par un explorateur aussi attachant qu’excentrique. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

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English :

A magical fable in which children, guided by a mischievous puppet, will be moved to set a bewildered traveler back on the right path as he searches for the precious Candy Planet, the mysterious place where all sweets are created.

L’événement LA PLANÈTE AUX BONBONS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau