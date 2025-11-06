LA PLANETE BLEUE VA-T-ELLE MOURIR DE SOIF? salle Velbert ex Gornière Chatellerault Châtellerault

LA PLANETE BLEUE VA-T-ELLE MOURIR DE SOIF? salle Velbert ex Gornière Chatellerault Châtellerault jeudi 6 novembre 2025.

LA PLANETE BLEUE VA-T-ELLE MOURIR DE SOIF?

salle Velbert ex Gornière Chatellerault 15 rue de la Gornière Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-06

L’eau, source de vie, est présente en abondance sur notre planète. Pourtant, l’eau potable est de plus en plus « mamenée »: pollutions diverses, mauvaises infrastructures d’approvisionnement, sécheresses à répétition, insuffisance des capacités d’épuration, besoins croissants dans l’industrie ou l’agriculture,…L’eau doit-elle être gérée comme une simple marchandise ou comme un bien commun? Comment assurer à chaque être vivant de notre planète la quantité d’eau nécessaire si cette ressource continue à être accaparée par de grands groupes agroalimentaires ou des multinationales? .

