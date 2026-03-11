La planète des songes Châteaux en Fête

La planète des songes

18h30 promenade théâtralisée en extérieur.

Prévoir vêtements et chaussures adaptés.

Réservation obligatoire.

Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 28 52 contact@lechateaudulogis.com

English : La planète des songes Châteaux en Fête

The planet of dreams

6:30 pm: outdoor theatrical walk.

Please bring appropriate clothing and footwear.

Reservations required.

L’événement La planète des songes Châteaux en Fête Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin