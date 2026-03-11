La planète des songes Châteaux en Fête Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-30
2026-04-29
La planète des songes
18h30 promenade théâtralisée en extérieur.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés.
Réservation obligatoire.
Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 28 52 contact@lechateaudulogis.com
English : La planète des songes Châteaux en Fête
The planet of dreams
6:30 pm: outdoor theatrical walk.
Please bring appropriate clothing and footwear.
Reservations required.
