LA PLANÈTE PREND L’EAU ! STAGE THÉÂTRE CHANTÉ Prémian

LA PLANÈTE PREND L’EAU ! STAGE THÉÂTRE CHANTÉ

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : 75 – 75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-20

Ce stage propose aux enfants de créer un spectacle chanté autour d’une thématique environnementale. Encadrés par une chanteuse professionnelle et un artiste multimédia, ils découvrent le chant, l’expression corporelle et la fabrication de petits éléments de décor. Une expérience artistique complète, accessible et joyeuse, qui se conclut par une représentation devant leurs proches

Ce stage invite les enfants à imaginer et construire un spectacle chanté consacré à la protection de la planète. À travers une approche ludique et participative, ils explorent plusieurs disciplines artistiques le chant, l’expression corporelle, la mise en scène et la création de décors simples. L’encadrement est assuré par Sonia Bessa, chanteuse professionnelle et professeure de musique, accompagnée de Paul Coudsi, graphiste et réalisateur multimédia, qui guident les jeunes participants dans toutes les étapes de la création.

Les enfants apprennent à utiliser leur voix, à se déplacer sur scène, à collaborer en groupe et à exprimer leurs idées autour d’un thème écologique fort. Le stage se conclut par une représentation ouverte aux familles et amis, permettant aux enfants de partager le fruit de leur travail dans une ambiance bienveillante et festive. Une activité idéale pour développer créativité, confiance en soi et sensibilité environnementale.

Trois bonnes raisons

– Une immersion artistique complète mêlant chant, théâtre et création visuelle.

– Un encadrement professionnel et bienveillant pour accompagner chaque enfant.

– Une thématique environnementale forte, accessible et inspirante. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 87 28 21 43 contact@sonia-bessa.com

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English :

This workshop invites children to create a singing show around an environmental theme. Supervised by a professional singer and a multimedia artist, they discover singing, body expression and the making of small set elements. A complete, accessible and joyful artistic experience, culminating in a performance in front of their loved ones

L’événement LA PLANÈTE PREND L’EAU ! STAGE THÉÂTRE CHANTÉ Prémian a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC