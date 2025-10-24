La Plante du Roy, De la vigne au chai 14 rue de Gâte Pic Deuville -16130 Segonzac Segonzac

La Plante du Roy, De la vigne au chai 24 – 26 octobre 14 rue de Gâte Pic Deuville -16130 Segonzac Charente

Début : 2025-10-24T10:00:00 – 2025-10-24T11:30:00

Fin : 2025-10-26T14:00:00 – 2025-10-26T15:30:00

Visite complète de l’exploitation familiale pour comprendre le processus de création de l’eau de vie de cognac : du vignoble jusqu’au chai en passant par les vendanges, la vinification et la distillation. Visite vivante avec la participation active des personnes accueillies. Des informations et un circuit tout public, y compris les familles, avec la prise en compte des plus jeunes (possibilité de monter dans un tracteur, d’explorer-comprendre à partir de jouets-maquettes et de jeux).

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

14 rue de Gâte Pic Deuville -16130 Segonzac
Charente
Nouvelle-Aquitaine

