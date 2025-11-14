La plénitude des cendres – Cie (&) So Weiter Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

La plénitude des cendres – Cie (&) So Weiter Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 14 novembre 2025.

La plénitude des cendres – Cie (&) So Weiter Vendredi 14 novembre, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif unique 10 euros // Tarif spécial 2 spectacles La plénitude des cendres + Solo arts martiaux 16 euros les deux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T21:00:00

Fin : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T21:00:00

Méditation sur l’essence du combat, La Plénitude des cendres invite sur scène le champion du monde de boxe Hacine Chérifi et l’acteur Jean-Baptiste Epiard. Cette pièce explore le lien entre arts de la scène et arts du combat. Yan Allegret – auteur et metteur en scène – propose de mettre en regard le plateau de théâtre et le ring de boxe comme espaces en résistance, permettant l’incarnation brute et la présence immédiate. Ici, il est question de souffles, de tremblements, de corps. Et surtout de combats.

Mentions de production

La plénitude des cendres

Texte et mise en scène Yan Allegret Avec Hacine Chérifi et Jean-Baptiste Epiard

Assistante à la mise en scène et Dramaturgie Sophie Faria Assistante à la mise en scène / Travail sur le corps Maya Vignando Dramaturgie Première étape de travail Clyde Chabot Scénographie Orazio Trotta Lumières Orazio Trotta et Yan Allegret Création sonore Fabrice Planquette Régie générale Gaëtan Lajoye

Regard extérieur Jean François Munnier Conseil costume Anne Buguet

Production (&) So Weiter Coproduction Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan Co-réalisation Gare au théâtre. Création 2007

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

THEÂTRE // Mise en scène par Yan Allegret