La Plénitude des cendres Saison Culturelle Cie (&) So Weiter Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-11-14

2025-11-14

THEÂTRE // Mise en scène par Yan Allegret

Méditation sur l’essence du combat, La Plénitude des cendres invite sur scène le champion du monde de boxe Hacine Chérifi et l’acteur Jean-Baptiste Epiard. Cette pièce explore le lien entre arts de la scène et arts du combat. Yan Allegret auteur et metteur en scène propose de mettre en regard le plateau de théâtre et le ring de boxe comme espaces en résistance, permettant l’incarnation brute et la présence immédiate. Ici, il est question de souffles, de tremblements, de corps. Et surtout de combats.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h

Spectacle pour les 14 ans et +

Tarif unique 10 euros

Tarif spécial 2 spectacles La plénitude des cendres + Solo arts martiaux 16 euros les deux

Mentions de production

La plénitude des cendres

Texte et mise en scène Yan Allegret Avec Hacine Chérifi et Jean-Baptiste Epiard

Assistante à la mise en scène et Dramaturgie Sophie Faria Assistante à la mise en scène / Travail sur le corps Maya Vignando Dramaturgie Première étape de travail Clyde Chabot Scénographie Orazio Trotta Lumières Orazio Trotta et Yan Allegret Création sonore Fabrice Planquette Régie générale Gaëtan Lajoye

Regard extérieur Jean François Munnier Conseil costume Anne Buguet

Production (&) So Weiter Coproduction Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan Co-réalisation Gare au théâtre. Création 2007

VENTE DES TICKETS

BILLETTERIE EN LIGNE

Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Théâtre Monsigny Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

