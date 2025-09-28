La Ploemeloise Salle Polyvalente du Groëz-Ven Ploemel
Salle Polyvalente du Groëz-Ven Rue du Lenno Ploemel Morbihan
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Circuits de 5 et 8 kilomètres
Inscription le jour même à la salle polyvalente du Groez-Ven à partir de 9h. Départ à 10h
Tarif participation libre
L’argent récolté sera entièrement reversé à la Ligue contre le cancer
stand sensibilisation au dépistage. .
Salle Polyvalente du Groëz-Ven Rue du Lenno Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 76 15
