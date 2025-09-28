La Ploemeloise Salle Polyvalente du Groëz-Ven Ploemel

La Ploemeloise Salle Polyvalente du Groëz-Ven Ploemel dimanche 28 septembre 2025.

La Ploemeloise

Salle Polyvalente du Groëz-Ven Rue du Lenno Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Circuits de 5 et 8 kilomètres

Inscription le jour même à la salle polyvalente du Groez-Ven à partir de 9h. Départ à 10h

Tarif participation libre

L’argent récolté sera entièrement reversé à la Ligue contre le cancer

stand sensibilisation au dépistage. .

Salle Polyvalente du Groëz-Ven Rue du Lenno Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 76 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Ploemeloise Ploemel a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon