La Plouguinoise marche Salle polyvalente Plouguin

La Plouguinoise marche

Salle polyvalente Rue Ernestine Grisolles Plouguin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Marchez pour une belle cause !

L’Association Sportive de Plouguin, section Marche, organise la Plouguinoise Marche, et cette année encore, l’événement se déroule en soutien à l’association Les Joëlettes du Bout du Monde de Ploudalmézeau — qui œuvre pour permettre à des personnes en situation de handicap de pratiquer des activités de plein air.

️ Circuits de 8 km et 12 km

Venez nombreux, chaque pas compte ! .

Salle polyvalente Rue Ernestine Grisolles Plouguin 29830 Finistère Bretagne

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English : La Plouguinoise marche

L’événement La Plouguinoise marche Plouguin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DES ABERS