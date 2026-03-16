La Plouguinoise marche Salle polyvalente Plouguin
La Plouguinoise marche Salle polyvalente Plouguin dimanche 5 avril 2026.
La Plouguinoise marche
Salle polyvalente Rue Ernestine Grisolles Plouguin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Marchez pour une belle cause !
L’Association Sportive de Plouguin, section Marche, organise la Plouguinoise Marche, et cette année encore, l’événement se déroule en soutien à l’association Les Joëlettes du Bout du Monde de Ploudalmézeau — qui œuvre pour permettre à des personnes en situation de handicap de pratiquer des activités de plein air.
️ Circuits de 8 km et 12 km
Venez nombreux, chaque pas compte ! .
Salle polyvalente Rue Ernestine Grisolles Plouguin 29830 Finistère Bretagne
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English : La Plouguinoise marche
L’événement La Plouguinoise marche Plouguin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DES ABERS