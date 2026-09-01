Informations pratiques

Plourin

La Plou’Run Trail , entre terre et patrimoine

Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Plou’Run Trail

La Plou’Run Trail, c’est une aventure sportive et conviviale au cœur de Plourin, entre chemins, nature et patrimoine.

Organisée par l’association Plou’Run Trail, en partenariat avec Tenzoriou Ploerin, cette course invite les participants à découvrir autrement les paysages et le patrimoine de la commune, à travers des parcours accessibles et variés.

Que vous soyez coureur régulier ou simplement amateur de nature et de défis, chacun pourra profiter d’un moment sportif placé sous le signe du partage, de la découverte et de la bonne humeur.

Inscriptions sur le site Klikego.

Une partie des inscriptions est reversée à des associations locales, tenzoriou ploerin et les marchands de sable, pour faire de cet événement un rendez-vous sportif mais aussi solidaire.

La Plou’Run Trail courir, découvrir, partager… et prendre plaisir à parcourir Plourin autrement ! .

Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 65 65 89

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English :

L’événement La Plou’Run Trail , entre terre et patrimoine Plourin a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE