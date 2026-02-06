La Pluie Tam Tam Théâtre Pau

La Pluie

Tam Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

La pluie , c’est l’histoire d’Hanna, femme entre ciel et cendres. Elle raconte comment, il y a longtemps, des gens pressés de monter dans un train, lui ont donné des objets de toutes sortes…

Daniel Keene évoque dans son texte, avec une infinie pudeur, la biographie de poussière de ces voyageurs qui ne sont jamais revenus.

À l’histoire de la seconde guerre mondiale et de l’extermination des juifs par les nazis, l’auteur pose en regard le territoire d’Hanna inventant sa parole. À la mécanique industrielle de l’horreur répond la fragilité d’un récit universel. En découvrant l’espace créé par cette porteuse de mémoire, le spectateur sera convié à une expérience théâtrale insolite.

Tous publics à partir de 14 ans

Interprète Valérie Leconte

Mise en scène Olivier Chambon

Remerciements aux partenaires qui ont soutenu ce projet et notamment la Fondation pour la Mémoire de la Shoah .

Tam Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 87 38 86 contact@theatrechatbus.com

