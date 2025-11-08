La Plume et l’épée 17ème salon de l’histoire militaire de la défense et la sécurité Tours
La Plume et l’épée 17ème salon de l’histoire militaire de la défense et la sécurité Tours samedi 8 novembre 2025.
La Plume et l’épée 17ème salon de l’histoire militaire de la défense et la sécurité
12 bis rue des minimes Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Pour cette 17e édition, le jury a nominés 8 auteurs dans 2 catégories.
La catégorie la Plume, les auteurs civils
La catégorie l’Épée, les auteurs militaires
Pour cette 17e édition, le jury a nominés 8 auteurs dans 2 catégories.
La catégorie la Plume, les auteurs civils
La catégorie l’Épée, les auteurs militaires
Vous pourrez rencontrer ces auteurs et assister à la remise des prix à l’occasion du Salon du livre sur la Défense et la Sécurité, qui se tiendra à l’Hôtel du Grand Commandement de Tours. .
12 bis rue des minimes Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 67 22 45 jean-francois.vanimschoot@intradef.gouv.fr
English :
During the European Heritage Days, come and discover the Hôtel du Grand Commandement and enjoy the La Plume et l’Epée exhibition.
German :
Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes das Hôtel du Grand Commandement und besuchen Sie die Ausstellung La Plume et l’Epée (Die Feder und das Schwert).
Italiano :
Durante le Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire l’Hôtel du Grand Commandement e approfittate dell’esposizione La Plume et l’Epée .
Espanol :
Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el Hôtel du Grand Commandement y aproveche la exposición La Plume et l’Epée .
L’événement La Plume et l’épée 17ème salon de l’histoire militaire de la défense et la sécurité Tours a été mis à jour le 2025-10-23 par Tours Val de Loire Tourisme